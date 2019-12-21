Kaymakamlar kadına şiddeti önlemek için toplandı

Kilis’in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçelerinde Kaymakamlar başkanlığında Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı.

Elbeyli ilçesinde Kaymakam Kadir Duman, Musabeyli İlçesinde Kaymakam Sertaç Kırçuval, Polateli ilçesinde Kaymakam Mahmut Şener başkanlığında Kadına ve Çocuğa yönelik şiddete sıfır tolerans parolasıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Müftülük, Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı güdümünde kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek için ortak hareket etme karara alındı. Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçelerinde aynı zamanda gerçekleştirilen programlarda; Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

KİLİS 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:26

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.