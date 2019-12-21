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Kaymakamlar kadına şiddeti önlemek için toplandı

İHA

Kilis'in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçelerinde Kaymakamlar başkanlığında Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı.

Kaymakamlar kadına şiddeti önlemek için toplandı

Kilis’in Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçelerinde Kaymakamlar başkanlığında Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Koordinasyon kurulu toplantıları yapıldı.
Elbeyli ilçesinde Kaymakam Kadir Duman, Musabeyli İlçesinde Kaymakam Sertaç Kırçuval, Polateli ilçesinde Kaymakam Mahmut Şener başkanlığında Kadına ve Çocuğa yönelik şiddete sıfır tolerans parolasıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Müftülük, Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı güdümünde kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek için ortak hareket etme karara alındı. Elbeyli, Musabeyli ile Polateli ilçelerinde aynı zamanda gerçekleştirilen programlarda; Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

KİLİS

21 Aralık 2019 Cumartesi

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