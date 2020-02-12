Kilis buz kesti Kilis’te son yılların en soğuk günleri yaşanıyor

Kilis’te yon yılların en soğuk günleri yaşanırken kent adete buz tuttu.
Ilıman bir iklime sahip olan Kilis’te, son 10 yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle sondaj kuyuları, su depoları ve ağaçlar buz tuttu. Vatandaşlar ise soğuk havada zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.
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