Kilis buz kesti Kilis’te son yılların en soğuk günleri yaşanıyor

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Kilis’te yon yılların en soğuk günleri yaşanırken kent adete buz tuttu.

Ilıman bir iklime sahip olan Kilis’te, son 10 yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Kentte eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle sondaj kuyuları, su depoları ve ağaçlar buz tuttu. Vatandaşlar ise soğuk havada zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor.

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