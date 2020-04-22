Polateli ilçesinde 236 kişiye bin TL ödeme yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’in Polateli ilçesinde Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı kapsamında ikinci etap ödemeleri 236 kişiye yapıldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Polateli ilçesi ile köylerinde Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi Destek Programı 2 etap kapsamında 236 hak sahibi vatandaşlara bin TL ödemeleri konutlarında teslim edildi. Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan jandarma personeli tarafından 236 kişiye imza karşılığı bin TL imza karşılığı teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.