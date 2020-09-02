Okullarda korona virüs tedbirleri görüşüldü

Kilis’in Polateli ilçesinde 21 Eylül 2020 tarihinde açılacak olan okullar ile ilgili korona virüs tedbirlerinin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Polateli Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında yapılan okul müdürleri toplantısına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kurtulmuş, Halk Eğitim Müdürü Nazlı Kaya ile Çok Programlı Lise Müdürü, Vali Güner Özmen İlkortaokulu müdürü, Tahsin Panoğlu, Ömeroğlu, Yılanca, Yılanca Karapınar, Yeniyapan, Mağaracık ve Belenözü Müdürü ve Müdür yetkili öğretmenleri katıldı. Kaymakam Soysal, Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, gerekli hazırlıkların yapıldığını, korona virüs salgınına karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

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