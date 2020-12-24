Suriye sınırında patlayıcı yapımında kullanılan sülfürik asit ele geçirildi

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS´in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye´den Suriye´ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye´den Suriye´ye gitmek üzere, ihracat beyannamesinde 24 bin 200 kilo gübre yüklü olduğunu beyan eden TIR'da arama yaptı. Aramada, Suriye´ye ihracatı yasak olan patlayıcı yapımında kullanılan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi. Sülfürik asite el koyan ekipler, ismi açıklanmayan TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2020-12-24 10:43:52



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