Başkan Ramazan’dan Mehmet Abdi Bulut mahallesine ziyaret

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un isminin verildiği mahalledeki çalışmaları inceledi.

12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’un isminin Belediye Meclisi tarafından yeni oluşturulan ve Devlet Hastanesi üst tarafı ile Öncüpınar Mahallesi arasındaki Mehmet Abdi Bulut mahallesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Servet Ramazan, “Merhum Belediye Başkanımızın isminin ebedi olarak yaşatılacağı Mehmet Abdi Bulut mahallesinde yol yapım çalışmalarımız başlamıştır” dedi.

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