Cadde ve yollardaki ağaçların budanmaya devam ediliyor

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan cadde, refüj ve yollardaki ağaçların budama çalışmalarına hız verildi.

Park Bahçe İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Kent merkezinde bulunan ağaçların, park, refüj ile cadde ve sokaklarda budama çalışması sürdürüyor. Kilis merkezde bulunan ağaçların daha sağlıklı büyüyüp yeşermesi ve gelişimini kuvvetlendirmek için budama çalışmasın devam ediyor.

Budama çalışmaları, Kilis Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor. Ağaçların vatandaşlar tarafından bilinçsiz bir şekilde budanmamasını isteyen belediye yetkilileri, ağaçların belediye çalışanları tarafından yapıldığını ifade ettiler.

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