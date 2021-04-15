Avukat Aziz Akgül korona virüse yenik düştü

Kilis Barosu Avukatlarından Aziz Akgül (54) gördüğü korona virüs tedavisini kaybederek hayatını kaybetti.
Kilis Baro Yönetim kurulu üyesi olan Aziz Akgül, korona tedavisi gördüğü Kilis Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Avukat Aziz Akgül, 10 gündür yoğun bakımda korona virüs tedavisi görüyordu. Avukat Aziz Akgül’ün hayatını kaybetmesi meslektaşları ile Kilis’te üzüntüyle karşılandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.