Tam kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdüler Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tam kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdüler Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor

İHA

Tam kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdüler Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor

Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları tam kısıtlamada da hızlı bir şekilde sürüyor.
Suriye sınırında bulunan Kilis’te, tüm Türkiye’de olduğu gibi sokak kısıtlamasının uygulandığı kentte, Cumhuriyet Caddesi'nin modern bir görünüm kazanması için dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Kısıtlama olması nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması caddede trafik olmaması en çok dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirten işçilere yaradı. 17 günlük kısıtlamayı fırsata çeviren işçiler, günde 18 saat çalışarak, bir an önce dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerini değiştirme işleminde büyük mesafe almaya çalışıyorlar.
Kilis Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi'nin dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme işlemlerini proje kapsamında yürütüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Türk Tarih Tezi ve Medeniyet Kavramı” konulu e-konferans
YEREL HABERLER “Türk Tarih Tezi ve Medeniyet Kavramı” konulu ...
“Yunus Emre’nin Sosyalitesi” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Yunus Emre’nin Sosyalitesi” başlıklı söyleşi ...
Ramazan söyleşilerinin 3’üncüsü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ramazan söyleşilerinin 3’üncüsü gerçekleştirildi
İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor
YEREL HABERLER İşçi bayramında tarım işçileri sahada çalışıyor
Asker arkadaşını vurdu ardından intihar etti
YEREL HABERLER Asker arkadaşını vurdu ardından intihar etti
KÖYDES için 16 milyon ödenek ayrıldı
YEREL HABERLER KÖYDES için 16 milyon ödenek ayrıldı
Kilis´te kısıtlamada sıkı denetim
YEREL HABERLER Kilis´te kısıtlamada sıkı denetim
Milletvekili Dülger’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma ...
Kilis’te lokantalar kapanmada tam mesai yapıyor Kısıtlamalardan muaf olan lokantalardan kimi paket servis yapıyor kimi ise yoksullar için hayır yemeği yaparak sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Kilis’te lokantalar kapanmada tam mesai ...