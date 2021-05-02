Tam kısıtlamada da çalışmalarını sürdürdüler Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor

Kilis Cumhuriyet Caddesi'nde dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme çalışmaları tam kısıtlamada da hızlı bir şekilde sürüyor.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, tüm Türkiye’de olduğu gibi sokak kısıtlamasının uygulandığı kentte, Cumhuriyet Caddesi'nin modern bir görünüm kazanması için dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Kısıtlama olması nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması caddede trafik olmaması en çok dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerinin değiştirten işçilere yaradı. 17 günlük kısıtlamayı fırsata çeviren işçiler, günde 18 saat çalışarak, bir an önce dış cephe giydirme ve kaplama, iş yerlerinin kepenklerini değiştirme işleminde büyük mesafe almaya çalışıyorlar.

Kilis Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi'nin dış cephe giydirme ve kaplama ile iş yeri kepenk değiştirme işlemlerini proje kapsamında yürütüyor.

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