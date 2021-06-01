Kilis’te 2020 yılında 13 kişi trafik kazasında öldü

Kilis’te, 2020 yılı içerisinde 900 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 2020 yılı içerisinde Kilis’te toplam 900 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 352 adedi maddi hasarlı, 548 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.
Kilis'te, 2020 yılındaki toplam 548 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.