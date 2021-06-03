GAP gümrük kapılarında 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi İlk 3 ayda 82 olayda 40 milyon 523 bin 929 TL'lik kaçak eşya ele geçirildi Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAP gümrük kapılarında 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi İlk 3 ayda 82 olayda 40 milyon 523 bin 929 TL'lik kaçak eşya ele geçirildi Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

İHA

GAP gümrük kapılarında 40 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi İlk 3 ayda 82 olayda 40 milyon 523 bin 929 TL'lik kaçak eşya ele geçirildi Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 3 ayında 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 3 ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Suriye’ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından ilk 3 ayda önemli çalışmalar yapıldı.

Altın, canlı hayvan, cep telefonu, et ve et ürünleri gibi malzemeler ele geçirildi
Ekipler tarafından Ocak ayında yapılan 26 yakalamada, 4 milyon 994 bin 704 TL değerinde 34 gram altın, 2 bin 904 adet canlı hayvan, 52 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksamı, 3 adet dorse, 16 bin adet endüstriyel ürün, 6 ton 754 kilo et ve et ürünleri, 4 kilo 600 gram gümüş, 364 bin 728 kilo hububat, 3 adet kamyon, 6 adet motor ve aksamı, 61 ton 912 kilo muhtelif gıda, 616 gram muhtelif mücevher, 9 adet oto yedek parçası, 2 adet otomobil, 5 bin paket sigara, 11 adet tır ele geçirildi.

Şubat ayında 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde kaçak eşya yakalandı
Şubat ayında yapılan çalışmalarda 19 yakalamada, 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde 37 ton 185 kilo makarna, 1 adet tablet bilgisayar, 8 adet canlı hayvan, 758 adet cep telefonu ve aksamı, 504 adet cinsel uyarıcı ilaç, 870 adet giyim eşyası, 39 ton 520 kilo iplik, 3 adet kamyon, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet makine, 3 adet otomobil, 119 ton 570 kilo plastik hammaddesi, 2 bin 240 paket sigara, 4 adet tır, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Mart ayında 37 olay meydana geldi
Yılın üçün ayı olan Mart ayında ise 37 yakalamada 30 milyon 563 bin 529 TL değerinde 51 kilo 600 gram eroin, 178 gram altın, 12 ton 609 kilogram bakliyat, 14 bin 571 adet canlı hayvan, 37 adet cep telefonu, 218 adet cep telefonu aksamı, 2 adet dorse, 12 adet giyim aksesuarı, 124 adet giyim eşyası, 18 ton hayvan yemi, 2 adet iş makinası, 4 adet kamyon, 540 adet kozmetik malzemesi, 8 metre kumaş, 29 bin 683 kilogram muhtelif eşya, 4 bin 506 adet muhtelif eşya, 11 adet muhtelif makine ve aksamı, 6 adet otomobil, 3 bin 890 paket sigara, 3 adet tabanca, 9 adet tır, 159 adet uydu alıcı ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde 2021 yılının ilk üç ayında meydan gelen 82 ayrı olayda 40 milyon 523 bin 929 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümrük kapısında 18 adet kaçak telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kapısında 18 adet kaçak telefon ele geçirildi
Nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' yaralı bulundu
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' yaralı bulundu
Süne zararlısı hububatı tehdit ediyor Hububat hasadının geciktirilmeden tamamlanması isteniyor
YEREL HABERLER Süne zararlısı hububatı tehdit ediyor Hububat ...
Kilis İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kilis İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı
Rektör Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Genç’le bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun, BİLSEM Müdürü Genç’le bir araya ...
Başkanların Elbeyli çıkarması
YEREL HABERLER Başkanların Elbeyli çıkarması
Kilis’te 2020 yılında 13 kişi trafik kazasında öldü
YEREL HABERLER Kilis’te 2020 yılında 13 kişi trafik kazasında öldü
Kilis'in tarihi dar sokakları estetik taşlarla döşeniyor
YEREL HABERLER Kilis'in tarihi dar sokakları estetik taşlarla ...
Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci
YEREL HABERLER Suriye sınırında kontrollü normalleşme sevinci