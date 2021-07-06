Suriyelilerin Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri sürüyor



Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor.

Türkiye'de yaşayan ve bayramı ülkelerindeki yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler, bir süre önce Kilis Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuruları onaylanan Suriyeliler, dünden itibaren ülkelerine gitmeye başladı. Bu sabah da ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sıcaktan korunmaları için kurulan çadırlarda işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Temmuz'a kadar Suriye'ye gidebilecek Suriyelilerin 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında Türkiye'ye dönebilecekleri belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-07-06 11:52:59



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