Vali Soytürk Mehmetçiklerle bayramlaştı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanlığında görev yapan Mehmetçiklerle bayramlaştı.
Vali Recep Soytürk, Suriye sınır hattında görev yapan 1’inci Hudut Alay Komutanlığında Mehmetçiğe bayramlaşa ziyaretinde bulundu. Burada Vali Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu tarafından karşılandı. 1’inci Hudut Alay Komutanlığı personeli ve Mehmetçiklerle bayramlaşan Vali Soytürk, Mehmetçiklerin kurban bayramı tebrik etti. Mehmetçiklerle ayak üstü sohbet eden Vali Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanlığından ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.