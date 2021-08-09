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Kilis’te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı

İHA

Kilis’te 10 ayrı hırsızlık olayına karışan zanlılar yakalandı

Kilis’te, 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 15 şahıs gözaltına alındı.
Kilis’te, evden ve iş yerlerinden hırsızlık olayı, motosiklet çalınması, araçlardan teyp ile aksesuar çalışması olaylarıyla ilgili olarak çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 10 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından ele geçirilen bazı çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken, son bir hafta içerisinde 30 ayrı hırsızlık olayının çözüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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