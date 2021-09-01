Sınır kapasında silah ve sigara yakalandı

Kilis’in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapasında Suriye’den Türkiye’ye gelen bir kişinin çantasında yapılan aramada, bir tabanca, 13 mermi ile 4 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye girmek üzere yabancı uyruklu bir kişinin eşyalarında yapılan kontrollerde kıyafetleri arasına gizlenmiş vaziyette bir adet tabanca, 13 adet mermi ve 4 bin 100 karton sigara ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişi hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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