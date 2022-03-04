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Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsisi yapıldı

İHA

Kilis'te Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsisi yapıldı

Türkiye’de iki komşu il tarafından yapılan tek OSB olan, en büyük OSB’ler arasında yer alan Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrika yapacak şirketlere arsa tahsisi yapıldı.
Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım programına Kilis ve Gaziantep'ten çok sayıda işadamı katıldı. Programda konuşan Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, arsaların en adil şekilde tahsisinin yapıldığını ifade ederek, “Pek işine rastlanmayan arsa seçimi değilde, kuraya tabi tutularak, herkesin kurada çektiği arsa hangisiyse bugün onu tahsis etmeye çalışacağız. Kilis Polateli Şahinbey OSB’inde asla ve asla arsa rantına izin vermeyeceğiz. Sözleşmede belirttik, fabrika açılmadan, şirketinin hissesinin tamamını devreden bir firma olursa, arsasını almaya yetkimiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, bugün hayallerin ete kemiği büründüğü gün olduğunu ifade ederek, “Çok mutluyum. Bu bölge parlayan bir yıldız olacaktır. Bu bölge istihdam sağlayacak, bu bölge ihracat yapacak. İnşallah bu bölge sanayicimizin sayesinde kurayla çekilişi ile bu değişim, memleketimizin için devletimizin için hayırlara vesile Allah’tan diliyorum” dedi.
Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, hayallerin gerçekleşmesinin heyecanı ve mutluluğu içiresinde olduklarını ifade ederek, “Rabbim Kilis’imize, Gaziantep’imize, güzel ülkemize hayırlı uğurlu eylesin. İşadamlarımız hayırlı iş yapıyorsunuz. Belki başkaları dünyanın daha güzel ülkelerinde , daha iyi gelecek vaat eden, ülkelerine götürüp paralarını yatırım yaparken, Ortadoğu ve dünyana parlayan yıldızı, her gün büyüyen, cennet vatanımıza ben paramı buraya yatıracağım, Polateli Şahinbey OSB’ye yatırım yapacağım. Bu bölgenin insanına isdihdam sağlayacağım diye geldiniz bizim için hakikaten çok kıymetlisiniz” dedi.
Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, yatırım yapacak olan iş adamlarına ve bu zamana kadar emek verenleri teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bölgenin yıldızı olacak Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak tesisin hepimiz bir uçundan tutmuş durumdayız. Yapılacak fabrikaların tek tek açılışında katılacağız. O mutluluğu da yaşamak üzere geleceğimize söz veriyoruz” dedi.
Kilis Valisi Recep Soytürk, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, “Projenin alt yapısı ve diğer işlemleri için Belediyemiz, Özel İdaremiz teknik adamları tarafından inceleniyor. Bakanlığımıza gönderdik onlarda inceliyor. Alt yapı olarak nereye ne yapacağımız belli, bu konuda iyi çalıştık. 10 teknik arkadaşımız çalışıyor, alt yapı için projesi kısa süre içerisinde tamamlanarak ihale aşamasına geleceğiz. Elektrik bakımından, bu basımından, doğalgaz bakımından en ufak bir ıkıntımız yok. Zaten alt yapı en kaliteli malzemeyi kullanacağız” dedi.
Daha sonra fabrika yapacak şirketlerin noter huzurunda arsa tahsisi kurayla çekildi. Toplantıya Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, TİM Yönetim Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Kilis ve Gaziantep’ten iş adamları, Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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