Üniversitede ''Haydi Gençler Geleceğinizi Birlikte Planlayım'' etkinliği

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Haydi Gençler Geleceğinizi Birlikte Planlayım Etkinliği ”gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAPUAM) organizasyonunda Kilis il ve ilçelerindeki lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Haydi Gençler Geleceğinizi Birlikte Planlayım” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Mehmet Kocarslan Anadolu Lisesi, Mehmet Sanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Polateli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Elbeyli Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi, Musabeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Musabeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencileri katıldı.

Programda KAPUAM Müdürü Doç. Dr. Esra Asıcı, öğrencilere Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ndeki bölümler ve üniversitenin sosyal ve kültürel imkânları konusunda bilgiler vererek öğrencilerin üniversiteyle ilgili sorularını yanıtladı.

Sonrasında KAPUAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Gönüler tarafından geleceği planlamanın önemi, sınav öncesi motivasyon, sınavda zaman yönetimi, soru çözme yöntemleri, ÖSYM soru analizi, sınav heyecanı gibi başlıklar içeren “Sınav Taktiği ve Geleceği Planlama” semineri verildi. Etkinlik kampüs gezisi ile tamamlandı. Öğrenciler etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

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