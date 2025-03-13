Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kilis'in tescilli lezzeti 'cennet çamuru' iftar sofralarını süslüyor

        Kilis'in tescilli lezzeti 'cennet çamuru' iftar sofralarını süslüyor

        Kilis'in coğrafi işaret tescilli lezzeti cennet çamuru, ramazanda damakları şenlendiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'in tescilli lezzeti
        ABONE OL

        Tel kadayıf, şeker, Antep fıstığı ve kaymağın harmanlanmasıyla maharetli ustaların elinde doyumsuz lezzete dönüşen cennet çamuru farklı lezzeti ve ismiyle dikkati çekiyor.

        Tatlı ustası Uğur Bekan, 3 kuşaktır tatlı işi yaptıklarını ve 'cennet çamuru' tatlısının Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

        Çiğ kadayıfın yağla kavrulduktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek 5 dakika ısıtıldığını aktaran Bekan, "Tepsiye toz şeker, fıstık ve tereyağı ilave ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika pişirildikten sonra kıvamlı hale gelinceye kadar karmalarız. Daha sonra tepsiye açıp üzerine Kilis'e özgü kaymak, pudra şekeri, tarçın ve fıstık ilave ederek servise hazır hale getiriyoruz" dedi.

        TESCİLİN ARDINDAN TALEP ARTTI

        'Cennet çamuru'nun 2018'de coğrafi işaret tescili aldıktan sonra daha fazla ilgi gördüğünü belirten Bekan, ramazan ayında ise bu tatlıya çok fazla talebin olduğunu kaydetti.

        Cennet çamuru isminin dikkati çektiğini dile getiren Bekan, "İsminden dolayı birçok insan merak ediyor ve tatmak istiyor. Üzerine kaymak konulduğundan hafif bir tatlı özelliğine sahip oluyor. Bundan dolayı iftar sofralarında daha çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cennet çamuru
        #Kilis
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        Çelik kasayı 30 saniye çaldılar! 7 aylık takip sonuç verdi!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Mourinho'dan Maximin ve PFDK sözleri!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Bebekte kafa travması tespit edilmişti! Kalpsiz anneye büyük ceza!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        Asgari ücret komisyonuna Alman modeli
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        5 yaşındaki Kutay'dan kahreden haber!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Size yalan söylüyor olabilir!
        Size yalan söylüyor olabilir!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Ayasofya hakkında şaşırtan bilgiler!
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Komşularını öldüren zanlıların evinde kundaklama şüphesi
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Putin: Kursk düşmandan özgürleştirilecek
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüşü yine ertelendi
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' dolandırıcılığı... Kadın doğum uzmanı tutuklandı!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!
        Sağlıklı oruç için bunlara dikkat!