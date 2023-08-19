Kilis'te 92 yaşındaki kadın arazide ölü bulundu
Kilis'te 92 yaşındaki kadın boş arazide ölü bulundu
Merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hatice Kılıçkesmez'in boş arazide yerde yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kılıçkesmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı kadının cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.