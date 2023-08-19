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        Haberler Gündem Kilis'te 92 yaşındaki kadın arazide ölü bulundu - Güncel haberler

        Kilis'te 92 yaşındaki kadın arazide ölü bulundu

        Kilis'te 92 yaşındaki kadın boş arazide ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 20:45
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        92 yaşındaki kadın arazide ölü bulundu
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        Merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hatice Kılıçkesmez'in boş arazide yerde yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kılıçkesmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaşlı kadının cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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