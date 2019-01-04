Alınan bilgiye göre, Murat Karagülle'nin kullandığı otomobil, Kilis-Gaziantep karayolu Elbeyli Kavşağı'ndan dönmek isteyen askeri araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Murat Karagülle olay yerinde yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre; aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Gülay Karagülle ise 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü Karagülle'nin cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

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