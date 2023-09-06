Kilis'te refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kilis'te otomobilin refüje çarpmasıyla 2 kişi yaralandı
Giriş: 06.09.2023 - 19:50 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:50
İ.H.İ. idaresindeki otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje vurdu.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.