Kilis'te terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi tutuklandı
Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.
Giriş: 19.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:33
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce Elbeyli ilçesinde gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
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