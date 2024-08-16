Kilis'te yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Kilis'te jandarmanın düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK şüphelisi M.E., tutuklanarak cezaevine konuldu
Giriş: 16.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 18:54
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte PKK terör örgütü içerisinde yer alan M.E.'nin 2019 yılında Suriye'nin Deyrizor ve Kobani bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirledi.
Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonla M.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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