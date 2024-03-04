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        Haberler Gündem Kilis’te TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Güncel haberler

        Kilis’te TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

        Kilis'te TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:48 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:48
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        Kilis'te TIR ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Kilis-Hatay yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

        İ.H.S. yönetimindeki kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü İ.H.S. ile yanında bulunan M.B. ve M.D. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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