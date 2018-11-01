Kilo verdi, bambaşka biri oldu! İşte Kayla Calderwood'un zayıflama öyküsü...

Kayla Calderwood, verdiği kilolarla adeta bambaşka bir hayata yelken açtı. Aşırı kilonun dezavantajlarını yaşamaya başlayan 21 yaşındaki Calderwood, zayıflamaya karar verdi. Kilo vererek amacına ulaşan ve fit bir bedene sahip olan Kayla Calderwood, bu başarısını sosyal medya hesabı Instagram'dan da paylaşarak kilo vermek isteyenlere ilham oluyor