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Kim Cattrall'ın acı günü

'Sex and the City' dizisindeki 'Samantha Jones' rolü ile tanınan oyuncu Kim Cattrall'ın annesi Shane Cattrall, hayatını kaybetti

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  • Kim Cattrall'ın acı günü - Magazin haberleri

    'Sex and the City' dizisindeki 'Samantha Jones' rolü ile hafızalara kazınan Kim Cattrall, anne acısıyla sarsıldı. 93 yaşındaki Shane Cattrall, yaşamını yitirdi.
  • Kim Cattrall'ın acı günü - Magazin haberleri

    "HUZUR İÇİNDE YAT ANNE"

    Ünlü oyuncu, üzücü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Cattrall, "Shane Cattrall, 1929 – 2022... Huzur içinde yat anne..." mesajını takipçileri ile paylaştı.
  • Kim Cattrall'ın acı günü - Magazin haberleri

    Gönderisine kırmızı bir kalp emojisi de ekleyen Kim Cattrall, ardından annesiyle birlikte çekilen eski fotoğraflarını da yayınladı. 
  • Kim Cattrall'ın acı günü - Magazin haberleri

    Takipçileri ise oyuncuya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

     
  • Kim Cattrall'ın acı günü - Magazin haberleri

    KAYIP KARDEŞİ ÖLÜ BULUNMUŞTU

    Öte yandan Kim Cattrall, 2018'de Kanada Alberta'daki evlerinde beraber yaşadığı kardeşi Christopher Cattrall'in kaybolduğunu açıklamış ve yardım çağrısında bulunmuştu.

     
  • Kim Cattrall'ın acı günü - Magazin haberleri

    Ardından oyuncu, kısa bir süre sonra yaptığı yeni açıklamada kardeşinin öldüğünü açıklamış ve bu özel zamanda özel hayata saygı duyulmasını istemişti.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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