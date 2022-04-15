Kim Jong Un'dan "pembe kadına" şaşırtan hediye 0:00 / 0:00

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, ülkenin en ünlü devlet televizyonu sunucusu Ri Chun Hi’ye nehir kenarında bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi’nin sesi olmaya devam etmesini istedi.

"Pembe kadın" olarak adlandırılan sunucuya, lider Kim Jong Un'un lüks bir konut hediye etmesi Kuzey Kore medyasının konusu oldu.

Uzmanlar, Kim'in pandemi, sorunlu bir ekonomi ve ABD ile nükleer diplomaside yaşanan sorunlar sebebiyle seçkin Kuzey Korelilere özel muamele sağladığını söyledi.

Ri Chun Hi (79), 50 yıldır nükleer ve füze denemeleri, devlet başkanının ölümü gibi önemli olayları duyuran Kuzey Kore'nin en ünlü seslerinden biri olarak dünya genelinde tanındı.