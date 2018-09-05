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Birçok kişi Kim Kardashian'ın sosyal medyada paylaştığı pozların yoğun filtre ve photoshop uygulaması sayesinde kusursuz göründüğünü belirterek, "Ama gerçek hayatta öyle bir seçenek yok. O yüzden Kim Kardashian, kalçasındaki selülitleri saklamak için böyle bir yöntem izliyor" yorumunu yaptı.