Kim Kardashian, mahkemede ifade verdi
Kim Kardashian, 2016'da Paris'te yaşadığı silahlı soygunun davasında tanık olarak ifade verdi. Milyonlarca dolarlık mücevherlerin çalındığı olayla ilgili 10 sanık yargılanıyor
ABD'nin tanınmış simalarından Kim Kardashian, 2016 yılında Paris'te yaşadığı dehşet verici silahlı soygunun mahkemesinde tanık olarak ifade verdi.
Kardashian, olay günü Paris'te konakladığı otel odasında silahlı soyguncuların hedefi olmuştu. İddiaya göre soyguncular, Kardashian'ın ellerini bağlayarak milyonlarca dolar değerindeki mücevherlerini çalmıştı.
Geçtiğimiz ay başlayan bu önemli davada, olayla ilgili olduğu düşünülen 10 sanık yargılanıyor.
Fotoğraflar: Mega