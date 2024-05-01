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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kim Min-Jae'nin hataları Bayern Münih'i yaktı! - Futbol Haberleri

        Kim Min-Jae'nin hataları Bayern Münih'i yaktı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 sonuçlanan Bayern Münih-Real Madrid maçına eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae damgasını vurdu. Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper, ilk golde Vinicius'u kaçırırken, ikinci golde de penaltıya sebep olup takımını yaktı. Alman basını ve teknik direktör Thomas Tuchel maçın ardından Kim Min-Jae'yi eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:40
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanan yarı final ilk maçına Kim Min-Jae'nin hataları damga vurdu.

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        Güney Koreli stoper, ilk golde Vinicius Junior'u arkasına kaçırarak takımının 1-0 geriye düşmesine, ikinci yarıda da penaltıya sebep olup skorun 2-2'ye gelmesine neden oldu.

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        Mücadelenin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, yaptığı hatalar nedeniyle Kim'i eleştirdi.

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        Tuchel ilk golde Kim Min-Jae'nin Vinicius'u takip etmek isterken öne doğru çıkıp savunma çizgisini bozduğunu ve diğer savunmacının da aradaki mesafe nedeniyle kaleciyle karşı karşıya kalan Vinicius'a yetişemediğini söyledi.

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        Alman teknik adam, Kim'in neden olduğu penaltı için ise, "Kim iki kat fazla açgözlü davrandı. Rodrygo'nun koridorunu kontrol etmesi gerekiyordu ancak bundan vazgeçip hamle yaptı. Yanlış pozisyondaydı" dedi.

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        Öte yandan Bayern Münih taraftarları sosyal medyada, Alman gazeteleri de maç haberlerinde Kim Min-Jae'nin yaptığı hataları ön plana çıkarıp, eski Fenerbahçeli yıldızı eleştirdi.

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