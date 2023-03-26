Kim Min-Jae'yi çıldırtan soru!

"BU TÜR SAÇMALIKLARA ODAKLANMIYORUM"

"Bu söylentiler hiç doğru değil. Takımıma odaklanmak istiyorum. Oynayacak çok turnuvam var. Keşke bu haberleri yaymasanız. Bu tür saçmalıklardansa takıma odaklanıyorum. Oynayacak çok önemli maçlarım var ve şu anda sadece Napoli'ye odaklanmak istiyorum"