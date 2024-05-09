Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne, oyuncuları kim? Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum'un başrolü paylaştığı Kimler Geldi Kimler Geçti yayın tarihi belli oldu. Ece Yörenç imzalı dizinin ilk fragman tanıtımı yayınlanmıştı. Peki Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne, oyuncuları kim?
Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Netflix, yeni yerli dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti’nin ilk fragmanını yayınladı ve ne zaman gösterime gireceğini duyurdu. İşte Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncu kadrosu
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCULARI
Metin Akdülger
Hakan Kurtaş
Boran Kuzum
Ahmet Rıfat Şungar
Meriç Aral
Bade İşçil
Esra Ruşan
Efe Tunçer
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU
Romantik komedi türündeki dizi 30 yaşındaki Avukat Leyla ve aynı hukuk bürosunda çalıştığı arkadaşlarının hayatına odaklanılan Kimler Geldi Kimler Geçti'de, bazen ‘bench’de, bazen ‘ghost’ta, bazen ‘ilişki’de, çoğunlukla da ‘ilişme’de çektikleri modern zaman sancıları konu ediliyor.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs tarihinde Netflix'te yayınlanacak.