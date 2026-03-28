Kimler vatandaşlık maaşı alabilir, ödemeler ne zaman başlayacak, hangi illerde geçerli olacak?
Dar gelirli hanelere yönelik gündemde yer alan "vatandaşlık maaşı" uygulamasına ilişkin hazırlıklar sürüyor. Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi çerçevesinde geliştirilen modelde; hanelerin gelir seviyesi, nüfus yapısı, çalışma durumu ve bulundukları bölgenin sosyoekonomik koşulları gibi çeşitli kriterlerin dikkate alınması planlanıyor. Bu kapsamda, bölgesel ortalama gelirin altında kalan ailelere düzenli nakit desteği verilmesi hedeflenirken, tek maaşla geçinen kalabalık hanelerin de sistemden yararlanabileceği ifade ediliyor. Peki, vatandaşlık maaşı için başvuru şartları belli oldu mu, ödemelerin hangi tarihte başlaması bekleniyor?
VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.
KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?
Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.
VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ BELLİ OLDU MU?
Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.
Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.
VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.
Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:
GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.