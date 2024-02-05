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        Haberler Ekonomi Enerji Kimya sektöründen 2,34 milyar dolarlık ihracat - Enerji Haberleri

        Kimya sektöründen 2,34 milyar dolarlık ihracat

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı ocak ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2,34 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ocak ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu ve ülke ihracatından yüzde 13,6 pay aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:09
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        Kimya sektöründen 2,34 milyar dolarlık ihracat
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        Kimya sektörünün ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ocak ayında kimya sektörümüz yüzde 2 artışla 2,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 13,6 pay alarak ikinci sektör oldu. 2023 yılını 30,6 milyar dolarlık kimya ihracatı ile tamamladık. 2023 yılı ülkemiz ve küresel ekonomi açısından zor geçen bir yıl olmasına rağmen 30 milyar dolar barajını aşmayı başardık ve Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olduk. Bu yıl da 35 milyar dolarlık bir ihracat hedefi belirledik. Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat artışının yıl boyunca daha da yükselen bir performans ve istikrarla devam etmesini ümit ediyoruz. Ocak ayında en çok ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Hollanda yüzde 11,1 artış ve 143,1 milyon dolarla birinci sırada yer alırken, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 66,58 artış gösteren ABD yaklaşık 140 milyon dolarla ikinci sırada ve yüzde 62 artış gösteren İtalya, 128,4 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. En çok ihracat yaptığımız ürün gruplarında ise ilk üç sektörümüz plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar oldu. 2024 yılında daha iyi başarılara imza atmak üzere üretmeye ve ihracata devam edeceğiz” dedi.

        EN ÇOK 'PLASTİKLER VE MAMULLERİ' İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Ocak ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 717 milyon 712 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 634 milyon 553 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 221 milyon 469 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

        HOLLANDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU

        Ocak ayında en çok ihracat yapılan ilk on ülke Hollanda, ABD, İtalya, Romanya, İspanya, Almanya, Rusya, Irak, İngiltere ve Cebeli Tarık oldu. Ocak ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 100 ile Cebeli Tarık’ta oldu.

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