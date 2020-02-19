Kimyasal peeling sonrası bakım nasıl yapılır?

Kimyasal peeling, cildin üst tabakasının kimyasal solüsyonlar kullanılarak soyulması işlemidir. Bu sayede; kırışıklıklar, sivilceler, lekeler ve ölü hücreler arındırılır. Solüsyonun cilde sürülmesiyle uygulanır bu sırada ısı oluşarak alt tabakadaki kolajen ve elastiki lifleri artırarak cilde yenilenme sağlar. Cildin bu işlemi sırasında ufak tefek kızarıklık gibi yan etkiler görülebilir. Bu yüzden belli bir süre bakım yapılması uygun olacaktır.

Kimyasal peeling uygulaması üç aşamadan oluşur. Yüzeysel peeling, orta ve derin peeling. Uygulanan yöntemin derecesine göre sonrası bakım uygulaması yapılmaktadır. Doğru ve düzenli olarak yapılan bakım ile iyileşme süreci kısalacaktır.

Yüzeysel peeling uygulamasından sonra birkaç gün içerisinde iyileşme gözlenebilir. Derin peeling uygulaması ise; 2 ay ya da daha uzun sürebilmektedir. Peeling uygulamasını yaptırdığınız uzmanınız sizi bu konuda yönlendirecektir. Sizlere genel olarak neler yapılması gerektiği hakkında bilgi vermek üzere bu uygulamaları aktarıyoruz.

Kimyasal peeling uygulaması sonrası bakım önerileri

Kimyasal peeling uygulamasından sonra dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı; güneş ışınlarından korunmaktır. Bunun için yüksek faktör içeren güneş koruyucu kullanmanız gereklidir.

Güneşe çıkarken şapka ve gözlük gibi koruyucu eşyalar kullanmalısınız.

Güneş ışığının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin.

Krem ve nemlendirici kullanmak için mutlaka peeling yaptırdığınız uzmanınızdan gerekecek bilgileri almalısınız.

Yüzünüze ellerinizle dokunmaktan sürekli kaçının.

Cildi tahriş edecek hiçbir ürün kullanmayın.

Melanin üretmesine engel olacak kremin tavsiyesini mutlaka hekiminizden öğrenin.

Kimyasal peeling uygulamasından sonra; gereken özeni göstermeniz oldukça önemlidir. Bu sayede yapılan peeling işleminin uzun süreli dayanmasını ve iyileşme sürecinde sorun oluşmamasını sağlamış olacaksınız. Özellikle gün ışığından korunmak oldukça önemli olan bir uygulamadır. Tekrar cildinize zarar verecek ve uygulamayı bozacak sıkıntılardan korunmuş olacaksınız.