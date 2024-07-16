KİOSK Performatif Showcase, Bergama’da

9-10-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bergama Tiyatro Festivali kapsamında ilk kez düzenlenecek KİOSK, Ege Bölgesi'nde tiyatro ve performans üreten yerel üreticileri Türkiye'deki sahne sanatları profesyonelleri ile buluşturmayı hedefliyor. Profesyonel, yarı profesyonel, amatör tiyatro ekipleri ve üniversite kulüplerini kapsayan bu özel tiyatro vitrini yani showcase, katılımcılara yeni ifade alanları sunarak, finansal, idari ve operasyonel becerilerini geliştirme fırsatı tanıyor. İzmir’in zengin kültürel atmosferi ve Bergama’nın köklü mirasından ilham alarak düzenlenecek etkinlikte, seçici kurul tarafından belirlenen oyun ve performanslar festival kapsamında sahne alacak. Ayrıca, üç gün boyunca sürecek atölye, panel, forum ve hızlı tanışma etkinlikleri ile tarafların birbirinden öğrenmelerine ve yeni ortaklıklar geliştirmelerine olanak sağlanacak.

Bergama Tiyatro Festivali ve İzmir Kültür Fonu ortaklığıyla hayata geçen KİOSK’a son başvuru tarihi 19 Temmuz 2024. Detaylı bilgi ve başvurular için bergamatiyatrofestivali/kiosk adresini ziyaret edebilirsiniz.