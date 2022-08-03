KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ 2022? BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA!



Kiralar düşecek mi sorusuna cevap veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından yüksek kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili özetle şunları söyledi:



"Gelen şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ve biz yapıyoruz. Suni bir artıştı hep onu söylüyoruz. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Cumhurbaşkanımız paylaştı. O da fiyatların geri gelmesine neden olacak, sistem oturacak.