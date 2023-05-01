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Haberler Gündem Güncel Kira tartışmasında duvarı kırıp kapıya asma kilit taktı! - Gündem haberleri
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Kiracıyla anlaşamayınca kazmayla duvarı parçalayıp kapıya asma kilit takti

Antalya'da bir deponun sahibi ile kiracı arasında kira tartışması çıktı. M.İ. adlı iş yeri sahibi Halil Mert adlı kişiye kiraladığı deponun duvarını kırıp kapıya asma kilit taktı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi

Kira tartışmasında duvarı kırıp kapıya asma kilit taktı! - Gündem haberleri
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DHA

Antalya'da M.İ., artış oranında anlaşamadığı Halil Mert'e kiraladığı deponun duvarını kazma ve kürekle parçalayıp kapısına da asma kilit takarak girişi engelledi.

DHA'da yer alan habere göre M.İ.'nin duvarı kazmayla parçalaması ve Mert'e küfür etmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Kepez ilçesinde yaşayan Halil Mert, iş için kullandığı malzemeleri koymak için kullandığı depoyu, 6 yıl önce M.İ.'den kiraladı. Kiralarını düzenli yatıran Mert, iddiaya göre 2 bin 250 lira olan kirasını artırma süresi gelince iş yeri sahibi ile görüştü. İş yeri sahibi M.İ. kendisinden 7 bin lira isteyince Mert bu miktarı ödemeyeceğini söyledi.

Mert, kira ödeme günü gelince yasal olarak belirlenen zammın üzerine çıkarak, kira bedeli olarak depo sahibinin hesabına 4 bin lira yatırdı ancak kiranın 7 bin lira olmasını isteyen M.İ., Mert'ten depoyu boşaltmasını istedi. Depoyu boşaltmayacağını söyleyen Mert, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Eline kazma ve kürek alan M.İ., deponun duvarına vurup Mert'e küfür etti. Halil Mert, M.İ.'nin kazmayla duvarı kırdığı ve kendisine küfür ettiği anları cep telefonuyla görüntüledi. Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Mert, depoya döndüğünde ikinci bir şok yaşadı. İçeride malzemelerin bulunduğu deponun kapısına asma kilit takıldığını gören Mert, polis çağırıp, tutanak tutturdu.

YÜZDE 70 ARTIŞI BEĞENMEDİ

Olaylar nedeniyle büyük şok yaşadığını söyleyen Halil Mert, "Sabah iş yerime geldim. İş yeri sahibi ukalaca konuştu. Elinde kazma ve kürekle duvarı kırdı. Kira günüm geldiğinde yüzde 70 artışı yaptık ancak kendisi bu kirayı beğenmedi. 2 bin lira olan kirayı 7 bin liraya çıkartmamı istedi. Sonrasında bu sorunları yaşadık. Depomun kapısına benim kilidimin haricinde bir kilit daha takmış" dedi.Deponun içerisinde malzemeleri ve kişisel eşyaları olduğunu belirten Mert, "Ancak kilit nedeniyle içeriye giremiyorum. İçeride 1 milyon liraya yakın ürünümüz var ve el konmuş vaziyette. Benim ona borcum yok, kiramı gününde yatırdım, zamanı gelince zammı da yaptım. Anlayabilmiş değilim, ne yapacağımı da bilmiyorum. Polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Devletimizin gerekeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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