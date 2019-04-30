Kentsel dönüşüm sırasında yapı yıkılacağı için kiracıların ya da ev sahiplerinin bu süre zarfında kalacak yer bulmaları gerekmektedir. 6306 sayılı kanun kapsamında, riskli olarak tespit edilen bir konut ya da işyeri gibi riskli yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı alabilmek için ev ve iş yeri sahibi veya kiracısının bulunduğu yapının kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılma kararı alınması gerekmektedir. Mülk sahibi veya kiracılar yapının tahliye edilmesinden sonra kira yardımı alabilmektedir.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
- T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Kira yardımı başvuru formu
- Kat malikinin yıkılan yapıda kaldığını gösterir, adres teyit niteliğinde imzalı ikametgâh belgesi
- Yapının tapu belgesi ve tapu kaydı
- Riskli yapıya ait tespit raporu
- Arsa payı olan tapularda emlak vergi beyannamesi
- Kat malikine ait ödenmiş fatura
- Yıkılan yapıya ait gerekli olan form
- Ziraat Bankası hesap numarası
2019 YILINDA KİRA YARDIMI NE KADAR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez alınan kararla 2019 için kira yardımı artışı yapılmadı. Bu çerçevede 2019 yılında verilecek kira yardımı 81 ilin tamamında 2018 rakamlarıyla aynı kaldı. Buna göre; illere göre kira yardımları en düşük 595 lira, en yüksek 960 lira olarak devam ediyor.
Kentsel dönüşüm kira yardımı üç büyükşehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiracılara bir kez olmak şartıyla 1920 lira, sınırlı ayni hak sahibine ise yine bir kez olmak üzere 4 bin 800 lira olarak veriliyor.
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