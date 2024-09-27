Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.741,28 %-0,89
        DOLAR 34,1638 %0,03
        EURO 38,2368 %-0,03
        GRAM ALTIN 2.931,89 %-0,05
        FAİZ 41,53 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 35,22 %0,12
        BITCOIN 65.855,00 %1,82
        GBP/TRY 45,8752 %-0,07
        EUR/USD 1,1185 %0,07
        BRENT 71,44 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 4.793,75 %-0,05
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Kira yönetimini tamamen dijitalleştiriyor - Girişimcilik Haberleri

        Kira yönetimini tamamen dijitalleştiriyor

        Insha Ventures tarafından geliştirilen online tahsilat platformu Kozmos, gayrimenkul ticaret platformu GABORAS ile iş birliği kapsamını genişletti. Artık Kozmos kullanan mülk sahipleri, GABORAS platformunda kendi mülklerini ücretsiz olarak kiraya verebilirken; kiracılar ise kira ödemelerini kredi kartıyla yapabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kira yönetimini tamamen dijitalleştiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen fintek girişim kurucusu Insha Ventures’ın online tahsilat platformu Kozmos ile gayrimenkul ticaret platformunu kurarak PropTech alanına önderlik eden GABORAS’ın iş birliği kapsamı genişledi.

        Yapılan açıklamaya göre yeni etap kapsamında; Kozmos kullanan mülk sahipleri, GABORAS platformunda kendi mülklerini kiraya verme hizmetinden ücretsiz yararlanabilirken; kiracılar ise kira ödemelerini kredi kartı ile yapabilecek. Öte yandan ödenen kiraları takip edebilme özelliği de sunulacak.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar şunları söyledi:

        “Yaklaşık 2 yıldır GABORAS ile Kozmos’un kira modülü özelinde iş birliği yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada mülk yönetim süreçlerinin dijitalleşmesini ve kolaylaşmasını sağlayarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekten dolayı mutluyuz. Bu iş birliğiyle hedefimiz, Türkiye'de kira yönetiminde uçtan uca dijital çözümler sunan lider bir platform olmak. Dijitalleşen mülk yönetimi süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve şeffaf hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Açık bankacılık servisleri açısından Albaraka Türk entegrasyonu dışında diğer bankaların da sisteme entegrasyonu için çalışmalarımız devam ediyor.”

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GABORAS Genel Müdür Yardımcısı Ruhi Konak ise şu açıklamayı yaptı:

        “GABORAS ile Kozmos’un kira modülü özelinde yaptığı iş birliği, gayrimenkul pazarının daha güvenli işleyebilmesi için önemli bir adımdır. Kira yönetimiyle birlikte kiralamalarda da Kozmos ile entegrasyonumuzu gerçekleştirdik. 15 Eylül itibariyle devreye alınan kiralık veya satılık gayrimenkullerde yetkilendirmeli işlem yapmayı amaçlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) düzenlemesi, internetteki sahte ilanların ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmiş olacaktır. GABORAS platformumuzda biz de EİDS sistemi çalışmalarını tamamladık. Kiralama ve kiraya verme işlemlerinin GABORAS üzerinden gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak, Insha Ventures ile entegre ettiğimiz Kozmos kira modülünde fark yaratmaya devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Uzun namlulu silahla yol kesmişti! Sıcak gelişme!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Planlı saldırılarda motosiklet kullanılıyor! Son hedef Serhat Akın oldu!
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Faiz indirim beklentisini açıkladı
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Binlerce kişi Netanyahu'yu protesto etti
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Selda Bağcan Vakfı kuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM eleştirisi
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        Lübnan Enformasyon Bakanı Habertürk'te
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        7 yaşındaki çocuğa şiddet görüntüleri dehşete düşürdü: "Bakımevi değil korku evi"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Beyan-hasılat farkında izah istenecek
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Yeşil çay gerçekten doğanın Ozempic'i mi?
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        Kilosu 400 lira... Kahve gibi içiliyor
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”