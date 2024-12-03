Aralık ayı kira artış oranı 2024 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Kasım ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Kasım enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Aralık ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2024 Aralık kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. Peki; TÜFE Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.