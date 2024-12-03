Kira zammı hesaplama Aralık 2024: TÜFE Aralık ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Aralık ayı kira artış oranı 2024 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Yılın 11. ayı enflasyon verilerini oluşturacak kasım ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak ve böylece Aralık ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'e çevrilmiş durumda. Peki TÜFE Aralık ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Aralık ayı kira artış oranı 2024 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Kasım ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Kasım enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Aralık ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2024 Aralık kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. Peki; TÜFE Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.
ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.
Aralık ayı kira artış oranı Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA FORMÜLÜ
KONUT ÖRNEK HESAP
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: yüzde 62.02
Kira zam bedeli: 6.202 TL
Zamlı kira bedeli: 16.202 TL
KASIM AYINDA YÜZDE 62,02 OLMUŞTU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon yıllık yüzde 48.58, aylık bazda ise yüzde 2.88 oranında arttı.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 62,02 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 62,02 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Ekim ayında zam oranı yüzde 63.47 olmuştu.