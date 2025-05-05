Kira zammı hesaplama Mayıs 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Mayıs ayı kira artış oranı 2025 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Yılın dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak Nisan ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak ve böylece Mayıs ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'e çevrilmiş durumda. Peki TÜİK Mayıs ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, TÜFE verileri ile Mayıs ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Mayıs ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Nisan ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Nisan enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Mayıs ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2025 Mayıs kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. Peki; Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, TÜFE verileri ile konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.
NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
3 Mayıs'ın bu ay hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle TÜİK, hafta içine denk gelen ilk gün Nisan ayı TÜFE verilerini açıklayacak.
Buna göre, Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.
2025 NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı konut ve iş yeri için kira artış oranları belli olacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Nisan ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: %51,26
Kira zam bedeli: 5.126 TL
Yeni kira bedeli: 15.126 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.