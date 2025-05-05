Nisan ayı enflasyon verileri 2025 bekleniyor! TÜİK Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Nisan ayı enflasyon rakamları gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklaması için bekleyişe geçti. Yılın dördüncü enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Mayıs ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca memur ve emekli zammı için dört aylık enflasyon oranı da netlik kazanacak. Peki, TÜİK Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte 2025 Nisan ayı enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi...
Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın dördüncü enflasyon verisi ile Mayıs ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2025 Temmuz zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamasında. Peki, TÜİK Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…
NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
3 Mayıs'ın bu ay hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle TÜİK, hafta içine denk gelen ilk gün Nisan ayı TÜFE verilerini açıklayacak.
Buna göre, Nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 2,46 artış kaydetmişti.
MART AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %51,26 artış olarak gerçekleşti.