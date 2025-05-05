Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu yanıt aramaya başladı. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın dördüncü enflasyon verisi ile Mayıs ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2025 Temmuz zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek son dakika açıklamasında. Peki, TÜİK Nisan enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…