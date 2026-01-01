Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Kira zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

        Kira zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

        Ocak 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. TÜİK'in 5 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merak ettiği kira zammı oranı netleşecek. Türk Borçlar Kanunu'na göre kira zamları yalnızca TÜFE ortalamasına göre yapılabiliyor. Ev ve iş yeri sahipleri yeni kira dönemi için hesaplamalarını bu orana göre gerçekleştirecek. Peki Kira zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

        Giriş: 01.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:05
        TEFE TÜFE oranına göre Ocak ayı itibariyle kira zammı oranı belli oluyor. Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Kira artış oranları her ay olduğu gibi bu ay da milyonlarca kiracı ve ev sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Peki Kira zammı ne zaman açıklanacak? Ocak 2026 kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılır?

        OCAK AYI 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak.

        Kira artış oranı 5 Ocak 2025 Pazartesi günü netleşecek.

        2025 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        TÜİK tarafından açıklanan verilere göre;Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %31,07 arttı, aylık %0,87 arttı

        Zamlı fiyat: 5.5386,5

        Yeni kira bedeli: 20.386,5 TL

        TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

        Buna göre kira artış oranı %35,91 olarak belirlendi.

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: % 35,91

