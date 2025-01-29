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        Haberler Bilgi Ekonomi Kira zammı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

        Kira zammı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

        Şubat ayı kira zammı açıklanacak olan enflasyon oranı sonrası belli olacak. Bilindiği üzere kira zammında yüzde 25'lik sınır uygulaması geçtiğimiz aylarda kaldırılmış yeniden enflasyon uygulamasına dönülmüştü. En son Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara da yüzde 58,51 oranında zam yapıldı. Peki Kira zammı ne zaman açıklanacak? 2025 Şubat ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:33
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        Şubat ayı kira artış oranı, ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşecek ve şubat ayında uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Peki, şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak, ne kadar, yüzde kaç olacak? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

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        ŞUBAT KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kira artış oranı 3 Şubat 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

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        GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

        2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Ocak ayı kira artış tavanı yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

        TÜFE'deki değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 olarak gerçekleşti.

        Buna göre, Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara da yüzde 58,51 oranında zam yapıldı.

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