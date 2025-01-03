Kira zammı hesaplama Ocak 2025: TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Ocak ayı kira artış oranı 2025 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Yılın 12. enflasyon verilerini oluşturacak Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak ve böylece Ocak ayı kira zammı netleşecek. Bu noktada ev sahipleri ve kiracıların gözü TÜİK'e çevrilmiş durumda. Peki TÜFE Ocak ayı kira artışı oranı ne kadar olacak, yüzde kaç, ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...
Ocak ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Aralık enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli olacak ve Ocak ayı kira zammı da netlik kazanacak. Bu noktada ‘’2025 Ocak kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç olacak, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları ev sahipleri ve kiracıların gündeminde yerini aldı. Peki; TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama işlemleri.
2024 ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları için beklenen gün geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın 12. enflasyon verilerini oluşturacak olan aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma bugün saat 10.00'da açıklanacak.
2025 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak ayı kira artış oranı hesaplanacak.
ARALIK AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA 2024
Zamsız kira bedeli: 10.000 TL
Kira zam oranı: yüzde 60.45
Kira zam bedeli: 6.045 TL
Zamlı kira bedeli: 16.045 TL
ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?
Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.
İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.