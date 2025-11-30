Habertürk
        Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüs kaza yaptı

        Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüs kaza yaptı

        Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Giriş: 30.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.11.2025 - 10:30
        Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüs kaza yaptı
        Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Gazi Bulvarında ilerleyen M.A. (36) yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) idaresindeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan otobüsün, kentte konser veren şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.

        #kıraç
