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Kiralar en çok bu ilçede arttı!

Deprem felaketinin ardından İstanbul'da kira fiyatları arttı. Endeksa'nın yaptığı çalışmaya göre; şubat ayında kira değeri en fazla artan ilçeler Şile, Beşiktaş, Ataşehir ve Ümraniye olurken en az artış görülen ilçeler Avcılar, Beyoğlu ve Bahçelievler oldu. İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 124 TL olurken ortalama kira 12 bin 394 TL'ye yükseldi

Kiralar en çok bu ilçede arttı!
HABERTURK.COM

Endeksa, Şubat ayında yaşanan deprem felaketi sonrası İstanbul ilçelerinde kiralık konut piyasasını inceledi. Çalışmaya göre Şubat ayında İstanbul genelinde konut kiraları yüzde 6,6, kiralanmayı bekleyen konut stoku ise yüzde 5 artış gösterdi. İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 124 TL olurken ortalama kira 12 bin 394 TL oldu.

Şubat ayında kira değeri en fazla artan ilçeler Şile, Beşiktaş, Ataşehir ve Ümraniye olurken en az artış görülen ilçeler Avcılar, Beyoğlu ve Bahçelievler oldu. Esenler'de ise kiralar düşüş gösterdi. Kiralanmayı bekleyen konut stoku en fazla artan ilçeler Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz; kiralık stoku en fazla düşüş gösteren ilçeler ise Eyüpsultan, Çatalca ve Esenler oldu.

EN BELİRGİN ARTIŞ ŞİLE'DE

Şile'de şubat ayında kiralanmayı bekleyen konut stoku yüzde 10, konut kiraları yüzde 10,2 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 87 TL, ortalama kira ise 11 bin 594 TL oldu.

AVCILAR BÖLGESİNDEKİ KİRA DEĞER ARTIŞLARINDA DEPREM ETKİSİ DÜŞÜŞÜ

Avcılar, Beyoğlu ve Bahçelievler'de şubat ayında kira değer artışı İstanbul genelinin oldukça altında gerçekleşti. Kiraların yüzde 4, kiralık konut stokunun yüzde 5 artış gösterdiği, deprem bilimcilerin zemini ve konumu açısından riskli bulduğu Avcılar'da ortalama metrekare kira 80 TL, ortalama kira ise 9 bin 151 TL oldu ve şehrin genel seviyesinin çok altında kaldı.

ÇATALCA'DA ŞUBAT AYINDAN KİRALIK KONUT STOKU YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Kiralanmayı bekleyen konut stokunun en fazla düşüş gösterdiği ilçelerden Çatalca'da şubat ayında kiralık konut stoku yüzde 20 düştü, kiralar yüzde 4,5 artış gösterdi.

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