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Kırgızistan'da 5,1 ve 5,6 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan'da 5,1 ve 5,6 büyüklüğünde art arda 2 deprem meydana geldiği açıklandı

Kırgızistan'da 5,1 ve 5,6 büyüklüğünde deprem
İHA

Kırgızistan Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Isık Göl bölgesinde yerel saatle 03.42'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin çevredeki köylerde hissedildiği belirtildi.

Yerel saatle 05.58'de Isık Göl bölgesinin Çin sınırı yakınlarında 5,6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği aktarılan açıklamada, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ilk bilgilere göre can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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