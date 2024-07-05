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        Haberler Dünya Kırgızistan'da darbe girişimi: İktidarı devirme planı yapan grubun üyeleri yakalandı | Dış Haberler

        Kırgızistan'da darbe girişimi: İktidarı devirme planı yapan grubun üyeleri yakalandı

        Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, darbe girişimi yapan grubun üyelerinin yakalandığı duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:16
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        Kırgızistan'da darbe girişimi
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        Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı devirme planı yaptığı belirlenen "kriminal" bir grubun üyelerinin yakalandığını duyurdu.

        Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, şiddet yoluyla iktidarı ele geçirme ve kitlesel huzursuzluk yoluyla ülkedeki sosyo-politik durumu istikrarsızlaştırma planları yapan "kriminal ve yıkıcı" bir grubun engellendiğini bildirdi.

        Yapılan soruşturmada söz konusu grubun üyelerinin, "suç ideolojisini destekleyen ve aynı zamanda fanatik şekilde dini ideolojiyi savunan" kişilerden oluştuğu belirtildi.

        Açıklamada, operasyonla yakalan kişilerin evlerinde ve arabalarında el yapımı patlayıcı cihazlar, ateşli silahlar, mühimmat, telsizler, kolluk kuvvetleri üniformaları, insansız hava araçları ve diğer yasaklı yayınlar bulunduğu aktarıldı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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